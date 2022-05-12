Япония заморозила активы российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка"

Правительство Японии приняло решение о замораживании активов крупнейшего банка России "Сбербанка", а также крупнейшего частного банка "Альфа-Банка" за агрессию РФ против Украины.
Этот шаг заставит японские компании искать альтернативные способы урегулирования платежей для продолжения бизнеса в России.
Об этом сообщает Kyodo News.
Аналогичные мероприятия были введены ранее в США и ЕС. Кроме того, Токио запретит японским частным лицам и компаниям производить новые инвестиции в России. По данным японского Минфина, в 2021 году Япония инвестировала в Россию $470 млн.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в воскресенье после онлайн-встречи лидеров G7, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти в рамках решения G7 противодействовать вторжению России в Украину.
Между тем, Евросоюз готовится отрезать от SWIFT больше российских банков. Трудности с международными переводами угрожают, в частности, клиентам крупнейшего банка страны-агрессора – "Сбербанку".
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