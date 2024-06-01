Яркая fpv-ночь: ГУР показало, как уничтожает оккупантов и их технику (видео)

Спецназовцы ГУР МО Украины на одном из направлений фронта продолжают беспощадно сжигать российских окупантов и их технику.

Украинские военные продолжают ежедневно уничтожать российских оккупантов и их военную технику.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало соответствующее видео.

"Яркая fpv-ночь разведчиков. Спецназовцы ГУР МО Украины на одном из направлений фронта продолжают беспощадно сжигать российских окупантов и их технику", — говорится в описании под видео.

Ранее сообщалось, что украинский FPV-дрон взорвал целый взвод оккупантов.

Напомним, воины ВСУ рассказали, почему FPV-дроны важны на фронте и как их используют.

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