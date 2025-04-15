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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
716
Время на прочтение
1 мин

Яркие кадры: пограничники сорвали попытку прорыва врага на территорию Сумщины

Планы врага с треском провалились.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сумская область

Сумская область / © Новинарня

Пограничники сорвали вражескую попытку прорваться в Сумскую область. Благодаря искусным действиям бойцов ГНСУ враг понес потери.

Об этом сообщает ГНСУ.

"Уничтожены штурмовые группы противника, техника и средства связи", - говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что Россия пытается создать "серую зону" в Сумской области.

Дата публикации
Количество просмотров
716
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