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Яркие кадры: пограничники сорвали попытку прорыва врага на территорию Сумщины
Планы врага с треском провалились.
Пограничники сорвали вражескую попытку прорваться в Сумскую область. Благодаря искусным действиям бойцов ГНСУ враг понес потери.
Об этом сообщает ГНСУ.
"Уничтожены штурмовые группы противника, техника и средства связи", - говорится в сообщении.
Ранее речь шла о том, что Россия пытается создать "серую зону" в Сумской области.