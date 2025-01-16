Яркие кадры: Третья штурмовая показала подборку поражений по автотехнике россиян на Харьковщине (видео)

Враг понес серьезные потери.
Третья штурмовая эффективно отработали по автотехнике россиян в Харьковской области. Бойцы ударили FPV по вражеским целям.
Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.
В результате работы по врагу минус грузовика и "квадрик".
"Оккупанты, увидев угрозу, панически разбегались, оставляя технику", – говорится в сообщении.
Выжигали вражескую технику и пехоту пилоты подразделения FATUM из противотанкового батальона.
Ранее 3-я штурмовая уничтожила позицию россиян ударными дронами и гаубицей Д-30. Враг понес потери в технике и личном составе.
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