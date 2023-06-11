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Яркое "файер-шоу": ВСУ уничтожили и повредили 68 единиц техники врага и склады с боеприпасами – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2732
Время на прочтение
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Яркое "файер-шоу": ВСУ уничтожили и повредили 68 единиц техники врага и склады с боеприпасами – видео

ВСУ уничтожили и повредили технику врага и склады с боеприпасами. Фото: скриншот.

Защитники уверенно держат оборону и продолжают уничтожать врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления за прошедшие сутки выполнили 1520 огневых задач и устроили "файер-шоу" для оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Так, военные Вооруженных сил Украины вели контрбатарейную борьбу и работу по плановым целям, выявленным ранее.

Потери врага убитыми и ранеными составили около пяти рот. Также были уничтожены три склада с боеприпасами врага.

"Уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники противника. В частности, 5 танков, 13 единиц БМП, 4 ББМ, БТР, 2 МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", 4 самоходных артиллерийских установки "Акация", БПЛА "Орлан-10" БПЛА "Supercam", 4 пушки "Гиацинт-Б", РЭБ "Житель", — рассказал Тарнавский.

Напомним, ВСУ освободили Благодатное в Донецкой области — видео.

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Дата публикации
Просмотры
2732
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