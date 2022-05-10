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"Ярость. Просто Ярость": россияне депортировали из Мариуполя еще 400 человек, в том числе 70 детей

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"Ярость. Просто Ярость": россияне депортировали из Мариуполя еще 400 человек, в том числе 70 детей

Фото: Getty Images

За вчера оккупанты депортировали из Мариуполя четыреста человек, в том числе 70 детей.

Российские захватчики 9 мая депортировали из заблокированного Мариуполя 400 человек, в том числе 70 детей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Сейчас. За вчера оккупанты депортировали из Мариуполя 400 человек, в том числе 70 детей. Ярость. Просто Ярость», – написал он в Тelegram-канале.

Напомним, что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на проведенную эвакуацию, до сих пор прячутся более сотни гражданских лиц. Люди находятся под ежедневным обстрелом российских оккупантов. Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. В городе нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.. Повреждены 95% жилых домов. Все районы продолжают обстреливать российские захватчики. ТСН.ua рассказывает о ситуации в Мариуполе в режиме онлайн.

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