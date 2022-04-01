Ярый путинист Жерар Депардье осудил "бешеные неприемлемые эксцессы" президента РФ против Украины

Актер также пообещал отдать все доходы от его концертов в Париже в помощь украинцам.

Скандально известный французский актер и режиссер Жерар Депардье на 37-й день войны России против Украины высказал свое мнение относительно событий.

В заявлении, которое направил представитель актера информагентству AFP, говорится, что Депардье осуждает "безумные неприемлемые эксцессы" российского президента Путина в Украине.

Кроме того, Жерар Депардье намерен весь доход от трех своих концертов, намеченных на начало апреля в Театре Елисейских полей в Париже, передать "украинским жертвам этой трагической братоубийственной войны".

Отметим, что Жерар Депардье является ярым сторонником президента Путина и РФ в целом. В 2013 году французский актер получил российское гражданство. Тогда же он получил регистрацию в Саранске и ключ от пятикомнатной квартиры в Грозном. В 2018 году Депардье получил прописку в Новосибирске.

В Украине Жерара Депардье было признано персоной нон грата. В 2015 году СБУ запретило ему въезд в страну. Причиной послужило именно российское гражданство и сепаратистские высказывания Депардье. Он заявил, что Украина является частью России.

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