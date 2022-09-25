"Ящик Пандоры" должен быть закрыт — Подоляк о ядерных угрозах России

Подоляк подчеркнул, что ядерные угрозы России – это проблема не Украины, а всего мира.
Страны-члены Ядерного клуба должны четко определить России последствия угрозы ядерного оружия Западу.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН – большей насмешки над глобальными институтами не представляется. Ядерные угрозы РФ – это проблема не Украины, а всего мира. Члены Ядерного клуба должны определить России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт", – говорится в сообщении.
Напомним, несколько месяцев США предупреждали Москву о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия. Соответствующие сообщения с предупреждением Кремля поступали в приватном формате.
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