Является ли Курск той "картой", которую Украина может разыгрывать до сих пор: Сибига дал ответ

Андрей Сибига призывает ориентироваться на официальные заявления нашего генерального штаба и нашего главнокомандующего, дающего текущую картину, и ее динамику развития.

Российский город Курск продолжает оставаться для Украины важным фактором в достижении соответствующих договоренностей по установлению справедливого мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос, является ли для нас Курск, в терминологии президента США Дональда Трампа, до сих пор "картой", которую мы можем разыгрывать.

"Давайте ориентироваться на официальные заявления нашего генерального штаба и нашего главнокомандующего, который дает текущую картину, и ее динамику развития. Так, Курск и дальше остается важным фактором в достижении соответствующих договоренностей по установлению справедливого мира", – сказал Сибига.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг сообщение о якобы попадании в окружение украинских военных в Курской области РФ. Он подчеркнул, что это продолжение российской пропаганды.

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