Является ли массированный удар по Украине местью за "Новочеркасск": Игнат дал однозначный ответ

Юрий Игнат подчеркнул, что у врага удары прописаны в соответствии с приоритетностью.

Вчерашний массированный удар по Украине со стороны российских террористов не был местью за уничтоженный "Новочеркасск". Удары планируют по приоритетности.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона 30 декабря.

"Понимаете, какая может быть месть? У нас война фактически два года скоро. Наша цель – уничтожать их, а их цель – уничтожать нас, как государство в целом. Удары планируются в соответствии со стратегическими и тактическими целями. Они планировали в любом случае, был бы там корабль уничтожен или нет. Они бы отстали от нас? Я думаю, что нет", — отметил он.

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Игнат подчеркнул, что удары прописаны в соответствии с приоритетностью. Например, сегодня ночью враг атаковал "шахедами" прифронтовую зону, несмотря на то, что беспилотники способны "достать" в западные области. Большинство БпЛА летело в направлении Херсонской области.

"Мы понимаем, что враг меняет приоритеты своих целей. Должны усиливаться и готовиться к разным вызовам", — резюмировал представитель Воздушных сил.

Самая массированная атака с воздуха

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

Уничтожение "Новочеркасска": погибли 74 российских моряка

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Кроме того, происходила сильная детонация.

Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

На уничтоженном российском крупном десантном корабле "Новочеркасск" у берегов временно оккупированной Феодосии погибли 74 вражеских моряка, еще 27 получили ранения.

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Для Украины одним из самых больших достижений этого года стало вытеснение Черноморского флота России в восточную часть моря и Азовского моря. Новый удар по десантному кораблю "Новочеркасск" еще больше усилит давление на РФ.

ТСН.ua собрал перечень кораблей Черноморского флота, которые Россия потеряла от 24 февраля 2022 года.

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