Является сакральной для Путина: эксперт назвал, какую территорию Россия боится потерять больше всего

Россия создала три мощных линии обороны в районе Васильевки, Токмака и Мелитополя Запорожской области.

Российские оккупанты во время контрнаступления украинских военных больше всего боятся потерять Крым, который является "сакральным для Путина".

Такое мнение высказал в эфире телемарафона военный аналитик Владислав Селезнев.

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Для этого, как отметил эксперт, Россия создала три мощных линии обороны в районе Васильевки, Токмака и Мелитополя Запорожской области.

"Оккупанты чрезвычайно волнуются, что украинская армия попытается выйти в рамках контрнаступленияк Крымскому перешейку. Такой сакральный для Путина Крым может оказаться в зоне чрезвычайного риска. Тогда HIMARS и Storm Shadow начнут свою очень важную деятельность по уничтожению Крымского моста, военных объектов в Крыму", – сказал Селезнев.

Напомним, оккупационные "власти" Крыма заявили об атаке беспилотников. Так называемый "голова" полуострова Сергей Аксенов заныл, что ночью и утром 15 июня в Крыму якобы сбили и "заглушили" 9 беспилотников. В результате поврежден ряд домов. Украинская сторона не комментировала этот инцидент.

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