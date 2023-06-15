Является сакральной для Путина: эксперт назвал, какую территорию Россия боится потерять больше всего

Россия создала три мощных линии обороны в районе Васильевки, Токмака и Мелитополя Запорожской области.
Российские оккупанты во время контрнаступления украинских военных больше всего боятся потерять Крым, который является "сакральным для Путина".
Такое мнение высказал в эфире телемарафона военный аналитик Владислав Селезнев.
Для этого, как отметил эксперт, Россия создала три мощных линии обороны в районе Васильевки, Токмака и Мелитополя Запорожской области.
"Оккупанты чрезвычайно волнуются, что украинская армия попытается выйти в рамках контрнаступленияк Крымскому перешейку. Такой сакральный для Путина Крым может оказаться в зоне чрезвычайного риска. Тогда HIMARS и Storm Shadow начнут свою очень важную деятельность по уничтожению Крымского моста, военных объектов в Крыму", – сказал Селезнев.
Напомним, оккупационные "власти" Крыма заявили об атаке беспилотников. Так называемый "голова" полуострова Сергей Аксенов заныл, что ночью и утром 15 июня в Крыму якобы сбили и "заглушили" 9 беспилотников. В результате поврежден ряд домов. Украинская сторона не комментировала этот инцидент.
Читайте также: