"Явная ложь и абсурд", — Белый дом о речи Путина на параде

"Явная ложь и абсурд", — Белый дом о речи Путина на параде

Белый дом назвал речь Путина на параде абсурдом.

В Белом доме считают, что содержание речи президента РФ Владимира Путина на параде 9 мая в Москве является ложью и абсурдом.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Предположение, что война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, – это явная ложь и абсурд", — отметила она.

По ее словам, другие заявления Путина на параде являются еще одной версией пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации и уже имели место в российских методичках.

Также Псаки назвала Путина и Кремль фабрикой дезинформации.

Представляем, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что текст речи Путина на 9 Мая свидетельствует о его страхе и нервном отношении к войне в Украине. Своими словами на параде глава Кремля намекал, что хочет разговаривать с Западом.

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