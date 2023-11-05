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"Язык является маркером": военный Вышебаба рассказал, что оккупанты на фронте учат украинский

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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"Язык является маркером": военный Вышебаба рассказал, что оккупанты на фронте учат украинский

Военный Павел Вышебаба/Фото: из открытых источников

Российские захватчики начали учить украинский язык.

Военный Павел Вышебаба рассказал, что русские солдаты начали учить украинский язык, ведь язык на войне – маркер для Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

По его словам, враг даже привлекал людей, которые говорили по-украински по рации. Поэтому впоследствии у наших военных не было уверенности – по ту сторону мог быть как россиянин, так и завербованный житель так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Вышебаба заметил, что в начале полномасштабного вторжения очень легко можно было отличить врага от своего благодаря украинскому языку. Однако впоследствии русские начали учить наш язык.

"Сейчас уже такие есть, потому что они понимают: для нас язык является маркером, поэтому и взяли наше оружие себе на вооружение. Мы уже не так доверительно относимся даже к тем, кто говорит по-украински. Ведь это также может быть враг, завербованный и обученный украинским", — объяснил военный.

Он также добавил, что сейчас проверки типа "скажи паляница" — не актуальны, ведь челюсть россиянина можно "научить" говорить слово "паляница".

Напомним, командир украинских штурмовиков озвучил проблему на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
1035
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