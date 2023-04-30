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Языковой скандал: в Броварах клиентку отказались обслуживать на украинском

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2912
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Языковой скандал: в Броварах клиентку отказались обслуживать на украинском

В Киевской области разразился языковой скандал / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Посетительницу одного из бутиков в ТЦ "МаркМолл" в Броварах принципиально отказались обслуживать украинский.

В Киевской области произошел очередной языковой скандал. На этот раз в торговом центре "МаркМолл", в одном из магазинов, продавщице отказались обслуживать на украинском языке клиентку, потому что они "русскоязычные".

Об инциденте рассказал общественный деятель Константин Андриюк.

По его словам, на место вызвали полицию.

"Посетительницу одного из бутиков в ТЦ "МаркМолл" в Броварах принципиально отказались обслуживать на украинском. Продавцы проводились агрессивно, мотивируя свой отказ русскоязычностью", – говорится в сообщении.

Клиентка говорит, что свидетельство о регистрации ФЛП работники заведения показывать отказались. Более того, покупателю не предоставили чеку, а кассового аппарата нет.

"Заявление в полицию планирую написать завтра или на днях", – добавила возмущенная гражданка.

Напомним, в Одесском театрально-художественном профессиональном колледже уволили 82-летнюю преподавательницу музыки и истории искусств после того, как студент пожаловался на ее преподавание на русском.

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