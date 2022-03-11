єВорог: через "Дію" запустили функцию сообщений о расположении российских оккупантов

єВорог: через "Дію" запустили функцию сообщений о расположении российских оккупантов

Информация будет поступать в Вооруженные Силы Украины.

В приложении "Дія" запустили функцию сообщений о расположении российских оккупантов на территории Украины.

На главной странице нужно нажать раздел "Сообщить ВСУ". Далее приложение открывает чат-бот єВорог в Телеграмме.

"Сейчас как никогда нужно действовать слаженно. Только так мы преодолеем врага. Помогите нашей армии — сообщайте адрес передвижения военной техники и войск оккупантов. Они помогут Штабу Вооруженных Сил Украины нанести достойный отпор противнику", — говорится в сообщении.

Чтобы сообщить информацию, нажмите кнопку "Начать" и предоставить данные ВСУ.

В чат-бот можно войти напрямую в Телеграмме по адресу @evorog_bot

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