Юбилей: зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили 300 вражеских целей с начала войны

Цели Воздушных Сил: самолеты, вертолеты, БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.

12 апреля 2022 года на Востоке и Юге Украины, где больше всего осуществляет авианалеты российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Так что интенсивность полетов вражеской авиации была низкой.

Об этом в сообщении в Facebook сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

"Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25! А это – 300-я юбилейная утренняя цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину!", — говорится в сообщении.

Целями СРВ Воздушных Сил являются: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Также читайте На подлете в Днепропетровскую область сбили российский самолет, летевший из Донбасса

"Да держать! Смерть оккупантам!", — резюмируют украинские военные.

Как сообщалось, в ночь на 12 апреля российские оккупанты ракетами ударили по Днепропетровщине. Атаки с воздуха нанесли по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей. Одна ракета попала в старую мельницу, в результате в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Читайте также:

Россияне не оставляют попыток проводить воздушную разведку в Одессе