ЮНЕСКО обновила список поврежденных РФ культурных памятников в Украине: 274 объекта (фото)

Международная организация ЮНЕСКО по состоянию на 26 июля 2023 года подтвердила повреждение 274 культурных объектов в Украине с начала полномасштабного вторжения России. В списке – 117 религиозных объектов, 27 музеев, 98 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес, 19 памятников, 12 библиотек, 1 архив.

Об этом говорится на сайте ЮНЕСКО.

Международная организация проводит предварительную оценку ущерба, нанесенного культурным ценностям, путем перекрестной проверки сообщений об инцидентах из нескольких надежных источников.

"ЮНЕСКО также разрабатывает вместе со своими партнерскими организациями механизм независимой скоординированной оценки данных в Украине, включая анализ спутниковых снимков в соответствии с положениями Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года", – говорится в сообщении.

Больше всего повреждений культурных объектов зафиксировали в Донецкой (78 объектов), Харьковской (55 объектов), Киевской (38 объектов) и Луганской (33 объекта) областях.

Донецкая область

Донецкий академический областной драматический театр в Мариуполе, Свято-Георгиевский скит в селе Долина, храм Казанской иконы Божией Матери в городе Марьинка, Мариупольский краеведческий музей, Дом культуры в Лимане, мечеть Аль-Кадар в Бахмуте, Дом культуры в Нью-Йорке.

Донецкий областной драматический театр в Мариуполе. / Фото: ЮНЕСКО

Харьковская область

Пострадали: Дом "Слово" в Харькове, Харьковский национальный академический театр оперы и балета, Мемориал Холокоста "Дробицкий Яр", Свято-Вознесенский кафедральный собор в Изюме, Мемориал жертв тоталитаризма, Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды бабы (9-13 века) в Изюме, Купянский краеведческий музей и другие достопримечательности.

Киевская область

Иванковский историко-краеведческий музей, Георгиевская церковь в Заворичах, бюст Тараса Шевченко и памятник Архангелу Михаилу в Бородянке, деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Музей Ханенко в Киеве, Национальный музей Тараса Шевченко в Киеве, Свято-Троицкая церковь 15 гг.).

Луганская область

Повреждены такие культурные достопримечательности как здание бывших казарм Содового завода (1895 года постройки) в Лисичанске, Исламский культурный центр "Бисмелье" в Северодонецке, Железнодорожный вокзал Попасной, построенный в 1878-93 годах, Луганский областной музыкальный академии.

Херсонская область

Успенская церковь в Бериславе, Херсонский академический областной театр кукол, Дом-музей Полины Райко в Олешках, Здание бывшей немецкой гимназии в Высокополье.

Успенская церковь в Бериславе на Хорсонщине. / Фото: ЮНЕСКО

Полный список поврежденных россиянами культурных памятников в Украине можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 29 июля в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб от ударов ракетами РФ.

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