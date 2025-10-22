Юный боксер из Черниговщины пострадал во время обстрела: врачи борются за его жизнь

Кирилл Свириденко / © Фото из социальных сетей

В результате российского обстрела Новгород-Северского тяжелые ранения получил юный спортсмен Кирилл Свириденко - воспитанник местной "Школы бокса Виктора Балабка". Парень оказался под ударом дронов-камикадзе, когда оккупанты атаковали город 21 октября.

Об этом сообщили в социальных сетях школы.

Медики продолжают борьбу за жизнь Кирилла, состояние подростка оценивается как тяжелое.

Напомним, российские войска накрыли Новгород-Северский массированным обстрелом из беспилотников и реактивных систем залпового огня. В результате атаки погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. Враг целенаправленно избивал по гражданским объектам — больнице, стадиону, парку и жилым домам.

Город получил значительные разрушения: повреждены школы, квартиры, сгорел частный дом, уничтожены несколько автомобилей. После атаки Новгород-Северский остался без электроснабжения.

В результате обстрелов также пострадали Корюковка и Семеновка. Часть Черниговской области до сих пор живет по графику аварийных и почасовых отключений.