Юрист обратил внимание, при каких условиях повестка, подписанная родственниками, считается врученной

В каких случаях могут вручить повестку родственникам военнообязанного, читайте в материале ТСН.ua
Как известно, в апреле Кабинет Министров расширил полномочия ТЦК и СП, теперь повестку вручить могут независимо от регистрации и от места нахождения на военном учете.
При каких условиях повестка считается врученной и в каком случае ее могут подписать родственники военнообязанного
Юрист Максим Шинжирбаев дал разъяснение, считается ли врученной повестка, если ее подписал родственник военнообязанного.
Известно, что повестка считается надлежащим образом врученной, если ее заранее заполнили, внесли данные военнообязанного, и он лично ее подписал.
Как отмечает юрист, повестка считается законно врученной также, если ее получил кто-то из родственников, которому исполнилось 18 лет и который проживает вместе с военнообязанным.
Таким образом, повестку могут вручить, например, родителям лица, которому исполнилось 18 лет и который подлежит срочной военной службе в случае, если они живут вместе.
Однако если, например, военнообязанный живет отдельно от родителей, но прописан у них, в таком случае вручить повестку через родственника невозможно. "Только, если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно", – подчеркнул Максим Шинжирбаев.
Не должным образом врученной считается также повестка отправлена почтой, в вайбер, равно как и вызов по по повестке в ТЦК телефоном или через смс.
В случае отказа от вручения правильно оформленной повестки может быть открыто уголовное дело, так как по сути — это уклонение от мобилизации, подчеркнул адвокат.
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