Юрист обратил внимание, при каких условиях повестка, подписанная родственниками, считается врученной

В каких случаях могут вручить повестку родственникам военнообязанного, читайте в материале ТСН.ua

Как известно, в апреле Кабинет Министров расширил полномочия ТЦК и СП, теперь повестку вручить могут независимо от регистрации и от места нахождения на военном учете.

При каких условиях повестка считается врученной и в каком случае ее могут подписать родственники военнообязанного

Юрист Максим Шинжирбаев дал разъяснение, считается ли врученной повестка, если ее подписал родственник военнообязанного.

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Известно, что повестка считается надлежащим образом врученной, если ее заранее заполнили, внесли данные военнообязанного, и он лично ее подписал.

Как отмечает юрист, повестка считается законно врученной также, если ее получил кто-то из родственников, которому исполнилось 18 лет и который проживает вместе с военнообязанным.

Таким образом, повестку могут вручить, например, родителям лица, которому исполнилось 18 лет и который подлежит срочной военной службе в случае, если они живут вместе.

Однако если, например, военнообязанный живет отдельно от родителей, но прописан у них, в таком случае вручить повестку через родственника невозможно. "Только, если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно", – подчеркнул Максим Шинжирбаев.

Не должным образом врученной считается также повестка отправлена почтой, в вайбер, равно как и вызов по по повестке в ТЦК телефоном или через смс.

В случае отказа от вручения правильно оформленной повестки может быть открыто уголовное дело, так как по сути — это уклонение от мобилизации, подчеркнул адвокат.

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