Юрист объяснил, в каких случаях можно отказаться от повестки и накажут ли за это

Юрист объяснил, могут ли военнообязанные мужчины отказаться от повестки и предусмотрена ли ответственность за это.

Для отказа в получении повестки должны быть конкретные причины.

Об этом заявил юрист Ростислав Кравец, пишут "Факты".

Специалисты советуют внимательно пересмотреть повестку, которую вам хотят вручить. Именно информация на ней, если она указана с ошибкой, является основанием, чтобы отказаться от повестки.

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Отказаться от повестки можно, если в документе указаны неправильные его данные или при условии, что его вручает не уполномоченное лицо — если повестку дает представитель ТРО или полиции, гражданин имеет право отказаться.

Также отказаться от повестки можно, если на ней нет печати военкомата/подписи военного комиссара. Следует учитывать, если в заполненные повестки была обнаружена ошибка и вы отказываетесь от подписания, сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения (в присутствии свидетелей).

"Как таких правил вручения повесток нет. Есть только правило, что повестку должно вручать уполномоченное военкоматом лицо, то есть представители ТРО или полиции не могут просто ходить и вручать эти повестки. Это должно делать лицо, уполномоченное военкоматом (центр комплектования и социальной поддержки), которое будет вручать соответствующие повестки", – отмечает юрист.

Повестка обязательно должна содержать следующие данные: ФИО; год рождения и адрес призывника; место работы; вид повестки; дату, время и адрес, когда и куда нужно явиться; название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

Ответственность за отказ от повестки по уважительным причинам не предусмотрена. Однако штраф могут выписать в случае, если гражданин нарушил правила военного учета. Лицо имеет право обжаловать его в местном суде, если будет доказано, что гражданин правил учета не нарушил, ответственности не будет.

То есть после отказа и составления акта дело передают на рассмотрение руководителям центра комплектования, который может взыскать штраф от 850 до 1 700 гривен за нарушение правил военного учета.

Напомним, мужчинам могут разрешить ехать за границу при условии ежемесячного взноса на ВСУ. Подробности здесь.

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