Юрист развеял топ-7 мифов, кого не мобилизуют: что следует знать военнообязанным

Семь распространенных мифов о мобилизации, в которые верят украинцы.

Адвокат Роман Симутин рассказал топ-7 мифов о мобилизации.

Имеет ли основание для отсрочки разведенный одинокий отец? Всегда ли у нее отец троих детей? Законно ли вручение повесток через родственников? Об этом Симутин сказал в своем youtube канале.

Миф 1

Многие уклонисты считают, что если развестись с женой и в решении суда пропишут, что несовершеннолетний ребенок проживает с отцом – тогда военнообязанный не подлежит мобилизации.

По словам адвоката, еще полгода назад ТЦК считало это основанием для условного предоставления статуса мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка в возрасте до 18 лет. Сейчас это не работает.

"ТЦК требует решения суда о лишении матери родительских прав или установлении факта самостоятельного воспитания ребенка", – говорит Симутин.

Миф 2 – повестка родственникам

Адвокат подчеркнул, что повестка считается надлежащим образом врученной, если ее дали военнообязанному лично в руки.

Миф 3 – разведенный биологический отец троих детей не подлежит мобилизации

"Есть четкое требование закона. (Мобилизации не подлежит мужчина. – Ред.) на содержании которого находится трое и более детей. Ключевое слово – содержание. Если вы не платите, или у вас есть задолженность по алиментам, вы подлежите мобилизации. А отсрочку будет иметь как раз мужчина, который женился на вашей бывшей жене", – отметил адвокат.

Миф 4 – "ТЦК создан незаконно"

"Миф 4 – ТЦК создан незаконно, вручение повестки не принимаю и тому подобное. Даже комментировать такие глупости не хочу", – говорит Симутин.

Миф 5

По словам адвоката, достаточно распространен миф об инвалидности и непригодности в армии.

Симутин объяснил, что в Украине существует МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) и ВЛК (военно-врачебная комиссия), и имеют разные критерии оценки пригодности: МСЭК может установить вторую группу инвалидности, а ВЛК признать годным к службе.

Он отмечает, что независимо от группы инвалидности мужчина может проходить службу исключительно в добровольном порядке, даже если ВЛК считает вас годным.

Миф 6 – о студентах и людях с инвалидностью

Студенты, люди с инвалидностью тоже могут получить повестку.

"Для того чтобы вас не привлекли к ответственности, должны иметь с собой документы, подтверждающие наличие отсрочки для мобилизации", — отмечает адвокат.

Миф 7 – бронирование

Симутин сообщил, что многие думают, что если предприятие оформляет на человека бронь и ему вручили повестку, то можно спокойно идти в ТЦК и тогда вас не мобилизуют. Но это не так.

"Мобилизуют. И таких случаев множество. Вам нужно дождаться официального подтверждения бронирования", – подчеркнул адвокат.

Напомним, что обязанностью каждого военнообязанного украинца есть защита своей страны. Повестка – не автоматический билет на войну, а в первую очередь – уточнение военно-учетных данных.

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