Юристы напомнили, что грозит в случае игнорирования повестки

Пока в Украине идет дискуссия по поводу возможного расширения списка категорий мужчин, которым можно выезжать за границу, на улицах городов продолжается выдача повесток.
Многие, кто получил повестку, интересуются вопросом – какое наказание грозит, если не явиться в центр комплектования.
"Очень многое зависит от того, уполномоченное ли лицо вручало повестку и как проходил этот процесс. Если все было сделано правильно, а человек не появился, то за это в первую очередь предусмотрена административная ответственность", — сообщил ТСН юрист Ростислав Кравец.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за нарушение законодательства о мобилизации предусмотрено наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн.
"Но, если человек уже был в военкомате, прошел медкомиссию, затем получил повестку, которой вызывается для прибытия в часть, а по факту не явился, то в таком случае предусмотрена уголовная ответственность за уклонение", — рассказал нам Ростислав Кравец.
В законодательстве есть ряд уголовных статей, предусматривающих лишение свободы за уклонение от службы. К примеру, статья 336 УКУ предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. В свою очередь, суды при рассмотрении таких дел могут назначить обвиняемому испытательный срок для исправления.
Также адвокат напоминает, что если человек, получивший повестку второй раз в течение года и не явившийся, может быть наказан более суровым штрафом. Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф в таком случае может быть равен 5100 грн.
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ действует военное положение и, соответственно, общая мобилизация, согласно которой военнообязанные граждане, а это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеют права выезжать за границу.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, разрешат ли мужчинам во время военного положения выезжать за границу.
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