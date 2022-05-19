Юрий Горбунов о будущем сотрудничестве с россиянами: "Это будет настоящее предательство"

Украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов подумал, смогут ли когда-нибудь российские артисты продолжить зарабатывать в Украине.

Как призналась знаменитость в программе ЖВЛ, лично он будет категорически против.

"Если это кто-то сделает, то это будет настоящее предательство. У нас что нет актеров? Есть! У нас просто актерам не всегда была возможность играть, потому что все главные роли играли россияне. Казалось бы, что каждый фильм без россиянина в главной роли обречен на неудачу. Но это, как оказалось, не так. У нас есть кому играть и я не вижу никакой причины приглашать их играть в кино. Даже когда потом будут сниматься фильмы о войне и надо будет играть россиян", – поделился артист.

Юрий Горбунов о сотрудничестве с "москалями": "Это будет настоящее предательство!"

Также знаменитость рассказал, выходили ли на связь за время полномасштабной войны его друзья и коллеги из России. Как отметил Горбунов, ему писали с РФ, однако ведущий не отвечает на эти сообщения.

"Есть версия, что не все россияне плохие. Возможно… Но у меня нет моральной и физической силы, чтобы отвечать: "Да, у нас все нормально". У нас не нормально. И это все происходит благодаря тому, что они молчали, ничего не делали... Украинцы же не молчали... Одна революция, вторая... Когда нам что-то не нравится — мы выходим. А когда им что-то не нравится… 140-миллионное государство испугалось одного ублюдка и теперь мы в своей стране имеем из-за него войну, а они говорят: "Мы вне политики". Все в политике. Нет ни одного россиянина, который бы ни был виноват в этой истории. Никакого", – заявил продюсер.

Напомним, ранее Юрий Горбунов вспомнил первый день полномасштабной войны. Семья своими глазами видела взрывы.

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