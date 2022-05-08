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Юрий Горбунов показал, как навестил украинских военных в госпитале

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Юрий Горбунов показал, как навестил украинских военных в госпитале

instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов решил взбодрить наших бойцов, раненых во время войны.

На странице в Instagram Горбунов запостил несколько фотографий, на которых изображен вместе с украинскими военными. Звезда съездил в один из военных госпиталей, где находятся наши раненые солдаты.

Горбунов рассказал, что также послушал много историй от бойцов, от которых эмоции переполняют:

© instagram.com/gorbunovyuriy
instagram.com/gorbunovyuriy

"Посещение ребят в военном госпитале – всегда эмоционально переполнены! Невероятные истории войны, которые они прожили – впечатляют! Это герои из Попасной, Рубежного, Счастья! И, самое главное, что они выжили! В их глазах до сих пор весь ад войны!" – поделился Горбунов.

© instagram.com/gorbunovyuriy
instagram.com/gorbunovyuriy
© instagram.com/gorbunovyuriy
instagram.com/gorbunovyuriy

Ведущий добавил, что после выздоровления украинские военные снова рвутся на передовую, чтобы защищать наши земли и украинский народ: "Выздоровайте, герои!" – пожелал военным Горбунов.

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