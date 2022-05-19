Юрий Горбунов рассказал, как и где их с Осадчей и детьми застала война

Юрий Горбунов рассказал, как и где их с Осадчей и детьми застала война

Известный украинский ведущий и шоумен Юрий Горбунов вспомнил о событиях 24 февраля, когда Путин начал полномасштабную войну против Украины.

В ту ночь знаменитость вместе со звездной женой Екатериной Осадчей и их сыновьями находились дома под Киевом.

В программе ЖВЛ продюсер поделился, что с окна спальни супругов видна база ППО. Первая ракета прилетела туда в 04:30. Пара проснулась от того, что их дом трясется.

"Говорили, что может начаться война… Но все равно, это не приходит тебе в голову, когда это происходит прямо сейчас. Открываем шторы – там клуб дыма, причем он какой-то грибовидный, что нас больше всего ошеломило. Дети проснулись, младший еще вообще ничего не понимал, а Иван начал плакать… Мы Ивана на руки, снова смотрим в окно и на наших глазах вторая ракета туда влетает… Беру в руки телефон, а там уже давно все пишут SMS: "Просыпайтесь, война началась", – вспомнил Горбунов.

Телеведущий добавил, что у него до сих пор ощущение, будто та ночь – дурной сон.

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Знаменитость поделился, что они с Осадчей приняли решение вывезти детей подальше. Семья переехала к родителям Екатерины, а это недалеко от Василькова. Впрочем, когда и там начали над головой летать самолеты без опознавательных знаков, тогда Юрий решил вывезти родных поближе к Западной Украине.

Звезда также рассказал, как переживает разлуку с женой и детьми.

"Очень сложно. Я мечтаю, чтобы мы все вместе собрались дома, сделали ужин, поужинали и я на ночь купал детей. Это то, что остается из нашей мирной жизни и по чему ты скучаешь", – признался он.

Напомним, известная певица Рианна впервые стала мамой. Артистка родила сына.

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