Юрий Горбунов заговорил о возможном усыновлении ребенка, родители которого погибли во время войны

Ведущий и продюсер поделился, как разговаривает о войне с 5-летним сыном.

Сегодня к "Сніданку з 1+1" присоединился ведущий "Голосу країни", шоумен и кинопродюсер Юрий Горбунов. Он рассказал, как изменилась его профессиональная деятельность после полномасштабного вторжения России. Сейчас он активно занимается волонтерством, преодолевая тысячи километров и поднимает дух украинских воинов.

"Я уже чувствую себя профессиональным водителем, мы иногда сутки проводим за рулем. Ноги и руки затекают, но надо рулить. Наша общественная организация "Союз предпринимателей кино и телеиндустрии", туда входит около 20 активных людей, делает масштабную работу. За последнее время передано огромное количество касок, бронежилетов, медикаментов… Мы уже собрали два медицинских автомобиля, полностью наполненных всем необходимым для наших бойцов, на очереди третий, который пойдет на Донбасс…", — прокомментировал ведущий.

Юрий Горбунов занимается волонтерстовм / пресс-служба канала "1+1"

Волонтерской деятельностью команда занимается в перерывах между концертами, которые производят по всей Украине. Юрий Горбунов выступает вместе с другими популярными украинскими актерами и певцами для пришедших с передовой на ротацию солдат. Они говорят, что именно концерты позволили им за последнее время улыбнуться.

"Наши воины получают такой заряд энергии. Сейчас немного легче с координированием концертов, поскольку все направления дает Министерство обороны. Иногда тот заряд, который и нам идет от ребят и их вера в нашу победу, потом не дает уснуть. Они делают с нами селфи и обнимаются... Говорят: мы ждали такого момента, чтобы расслабиться и забыть обо всем, хотя бы на час-полтора. Конечно такие вещи переворачивают душу. Ты понимаешь, насколько важен каждый человек в нашей стране. Каждый воин, держащий винтовку, или каждый артист, который держит гитару", – отметил Горбунов.

Юрий Горбунов о Союзе предпринимателей теле- и киноиндустрии и общении с военными

По словам ведущего, на концертах воины отказываются говорить о войне и мечтают о выступлениях артистов уже в мирное время.

О войне ведущий вместе со своей женой Екатериной Осадчей узнал в первые часы вторжения: первый взрыв они услышали недалеко от своего дома уже в 4:30 24 февраля. Говорит, что старший сын пары — 5-летний Иван воспринимает события как "что-то в нашей стране произошло".

"Мы пытались ему объяснить, что это такая временная беда в нашей стране, которую мы все переживем. К счастью, он в свои 5 лет никогда не играл ни автоматами, ни пистолетами. У нас среди игрушек нет детского оружия. И ему это никогда не было интересно... мы даже когда ездили на море, я предлагал ему приобрести водяной пистолет, а он не захотел... Сейчас, когда он смотрит в телевизор, говорит "Папа, а чего так все произошло?" Кто это так с нами сделал?". Мы говорим, что это плохой дядя, которого скоро, мы надеемся, не станет и наступит мир", — рассказал ведущий в эфире "Сніданку з 1+1".

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Горбунов понимает, что впереди страну ждет восстановление, которое будет делать весь украинский народ вместе. Однако подчеркивает: нужно будет усыновлять и удочерять детей наших оставшихся без родителей земляков. Ведущий не исключает, что, возможно, на такой шаг пойдет и его семья: "Это будет на плечах всех украинцев. И мы тоже об этом думаем".

Ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают советы от профильных специалистов, оперативная информация и свежие новости об Украине, включение звезд и другое. В такое сложное для страны время, пока весь украинский народ встал на защиту родной земли, команда утреннего проекта нашла возможность быть рядом со своими зрителями и поддерживать их в самых сложных обстоятельствах.

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