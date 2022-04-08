Юрий Горбунов занимается волонтерством и помогает покупать кареты скорой медицинской помощи

Актер занимается волонтерством.

Продюсер, ведущий 1+1 Юрий Горбунов с начала полномасштабной войны в Украине в соцсетях активно рассказывает своим подписчикам и всему миру, что происходит в стране.

Телеведущий неоднократно призывал мировых лидеров закрыть небо над Украиной, пытался достучаться до российских звезд, чтобы они тоже сообщали правду на своих аккаунтах.

Также Горбунов ведет активную волонтерскую деятельность и помогает украинцам и физически, и морально, и материально.

Недавно в своем Instagram Юрий рассказал, что вместе с коллегами, юмористами из ШОУЮРИ и авторами "Скаженого весілля" и "Скажених сусідів" посетил украинских воинов, чтобы немного отвлечь защитников песнями и юмором от войны.

Украинские артисты / пресс-служба канала "1+1"

Горбунов отметил, что планирует и дальше ездить с концертами, чтобы хоть немного поднимать им моральный дух.

Ближайшие запланированные выступления пройдут уже скоро. Конечно, даты и города не анонсируют из соображений безопасности, поскольку враг может их вычислить и воспользоваться этим. Сейчас, как всем известно, запрещено показывать лицо воинов, поэтому уже после победы Украины Юрий пообещал опубликовать фото защитников, для которых и проводятся эти концерты.

"Это концерты, организуемые по инициативе президента Украины, называются "Культурный Фронт". Мы делаем их с артистами разговорного жанра. Также периодически приобщаются разные певцы — был Дзидзьо, Светлана Тарабарова, планируется Оля Полякова, Ольга Цыбульская. Концерты проводим и для Вооруженных Сил Украины, и для терробороны, и для волонтеров. Планируем концерты для врачей и для тех, кто сейчас в госпиталях", — отметил ведущий.

Украинские артисты / пресс-служба канала "1+1"

Кроме этого, Горбунов вместе со своими коллегами-друзьями активно помогает на волонтерских пунктах, где нужна физическая сила переносить разные тяжелые коробки с гуманитарной помощью.

Юрий Горбунов занимается волонтерстовм / пресс-служба канала "1+1"

Юрий Горбунов не только ведущий и продюсер, он также входит в состав Общественной организации "Союз предпринимателей кино и телеиндустрии". Во время войны эта организация помогает собирать средства для приобретения машин скорой медицинской помощи.

Карета скорой помощи / пресс-служба канала "1+1"

"Наша общественная организация "Союз предпринимателей кино и телеиндустрии" в мирное время сотрудничала с Хмельницкой областной государственной администрацией и с ее председателем Сергеем Гамалием. Сейчас у них есть запросы, куда нужны кареты медицинской помощи. Мы их в этом поддерживаем — собираем средства за рубежом, покупаем авто, перевозим их в Украину и передаем нашим военным. Вчера мы вручили вторую медицинскую машину. Первая 10 дней назад уехала на фронт в сторону Чернигова, эта тоже поедет в том направлении. Через неделю планируем передать третью медицинскую карету. Сейчас собираем средства на четвертую. Мы всегда с радостью готовы помогать", – прокомментировал Горбунов.

Юрий Горбунов занимается волонтерстовм / пресс-служба канала "1+1"

Продюсер неоднократно в своих соцстраницах благодарил всех, кто помогает приблизить день победы. Обращался к воинам из ВСУ, которые сейчас защищают украинскую землю. Горбунов подчеркнул, что наши защитники пример для всего мира, как преданно нужно защищать свою Родину. Ведущий уверен, что украинские воины обязательно войдут в новейшую историю нашей страны!

Читайте также: