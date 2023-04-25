Юрий Игнат рассказал, сколько аэродромов в Украине уже готовы для полетов F-16

Украина имеет готовые аэродромы, с которых могут взлетать истребители F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что инфраструктура Украины готова для истребителей F-16, в стране есть десятки военных аэродромов.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"С инфраструктурой вопросов вообще нет. Американская авиация садилась уже здесь, и F-15, и F-16. Эти самолеты были на наших аэродромах в 2012 и 2018 годах. У нас есть десятки разных аэродромов – оперативных, штатных, которые можно использовать для полетов этой авиации", — отметил Игнат.

Юрий Игнат также добавил, что в Украине есть участки автомобильных дорог, где могут садиться самолеты.

"Также есть участки автомобильных дорог, которые специально определены в разных регионах, где могут садиться самолеты с ограниченным движением транспорта. Это нормальная практика всех стран мира. А в воюющей стране инфраструктура должна быть сделана. Открою небольшую тайну – это уже делается давно ", — резюмировал спикер Воздушных сил.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что современную боевую авиацию Украина сможет получить перед контрнаступлением. Вероятно, это может произойти ближе к лету.

Военный эксперт Роман Свитан рассказывал, что для подготовки украинского экипажа для F-16 нужно 3-6 месяцев.

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