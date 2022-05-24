Юрий Ткач со слезами на глазах рассказал о своих друзьях, погибших на войне

Юрий Ткач со слезами на глазах рассказал о своих друзьях, погибших на войне

Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач поделился печальными новостями.

К слову, артист еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды терробороны, чтобы защищать страну от оккупантов. Там Ткач встретил новых друзей.

В интервью Славе Домину актер рассказал, что жизнь двух его друзей забрала война. Когда Ткач рассказывал это, то не мог сдержать слез, а ком в горле мешал ему говорить.

"На той территории, где у нас была самооборона, где мы организовывались, сейчас приехали уже два парня, мы собирали на похороны. Завтра будут похороны", — поделился печальными новостями артист.

Юрий Ткач и Слава Демин

Напомним, о том, что Юрий Ткач вступил в силы территориальной обороны ВС Украины, стало известно 27 февраля. Артист защищал Киев от оккупантов.

Свою семью – маленькую дочь Лизу и жену Викторию – звезда "Лиги Смеха" спрятал в безопасном месте.

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