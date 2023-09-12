Юсов о лжи Путина и "добровольцах": "Записывает на войну рекрутированных "зеков"

Российский диктатор Путин и его окружение привыкли врать. Как пример, информация о потерях российских оккупантов на войне, развязанной РФ против Украины.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

По его словам, российское общество интересуют точные данные врат оккупантов на фронте.

"Приблизительно мы можем говорить о таком порядке, но конечно Путин... и люди, похожие на него, не говорят правду, даже когда могут это сделать, просто привычка такая исчезла, атрофировалась. Поэтому лучше бы он озвучивал цифры ликвидированных и уничтоженных рашистов, и потери личного состава... армии оккупантов в Украине. Я думаю, что эта цифра гораздо больше бы заинтересовала в том числе жителей так называемой РФ", — отметил представитель ГУР.

А также Юсов опроверг информацию о добровольцах. В ГУР отметили, что настоящих добровольцев очень мало. И все они были уничтожены еще в первые волны полномасштабного вторжения.

"Эта информация не соответствует действительности, это ложь... Записывать в добровольцы рекрутированных "зеков"... может только больной ум российского диктатора, или его бессовестные "говорящие" представители... Когда люди за какие-то неуплаченные кредитные задолженности, или алименты, или штрафы вынуждены подаваться в армию — вряд ли их можно назвать добровольцами... Что касается добровольцев настоящих — их очень мало.

Напомним, что Путин нафантазировал, сколько контрактников присоединилось к армии.

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