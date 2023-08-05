Юсов об атаках на корабли РФ: "Это все прекратится, когда оккупанты покинут нашу землю"

После поражения дронами танкера и десатного корабля россияне больше не могут чувствовать себя в безопасности.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Продолжаются меры, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации рашистов. Они думали, что будет работать им в пользу флота, Военно-морские силы. В современных условиях он кажется не таким уж неуязвимым для меньших, но более современных средств. Поэтому оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на всей территории, на суше, на украинском оккупированном море. Конечно, все это прекратится, когда оккупанты покинут нашу территорию, и суверенитет Украины будет восстановлен", — сказал он.

Юсов также сообщил о технических последствия для этих судов.

"Давайте об "Оленегорском горняке" и предварительных ударах по катерам. С технической точки зрения, в ближайшее время восстановить этот большой десантный корабель будет для врага достаточно проблематично. Это конструкция, которая делалась не на территории современной Российской Федерации, и повреждения там очень значительны. В ближайшем времени мы этого "Оленегорского горняка" не увидим. Но понятно, что у них есть еще другие суда. Тем самым "неопознанным плавающим объектам" еще есть над чем работать. Мы говорим, конечно, о военных целях", — добавил он.

Напомним, морские дроны атаковали базу флота РФ — поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". Сегодня, 5 августа, дроны повредили танкер, находившийся под санкциями США. Обо всех подробностях читайте в новости.

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