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Юсов рассказал, сколько тел украинских военных удалось вернуть домой

Юсов рассказал, сколько тел украинских военных удалось вернуть домой

Украина продолжает возвращать тела погибших воинов. /pexels

Украина продолжает возвращать тела погибших и пленных.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть тела 7017 украинских военных, погибших в боях за страну.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 14 февраля возвращены тела 7 тысяч 17 украинских защитников", — сообщил Юсов.

Он подчеркнул, что работа по возвращению погибших продолжается постоянно, и этот процесс является одним из приоритетных направлений деятельности штаба.

Напомним, армия Российской Федерации ведет подготовку к следующему массированному ракетному удару по Украине. Впрочем, оккупанты изменили тактику, поэтому их удары стали более концентрированными.

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