Mirage 2000 / © Associated Press

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали, как украинский пилот французского истребителя Mirage 2000 сбил реактивный беспилотник противника с помощью бортового авиационного орудия.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

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Как истребитель Mirage 2000 сбил реактивный дрон

Украинский пилот на истребителе Mirage 2000 приблизился к реактивному беспилотнику и открыл огонь из 30-мм авиационной пушки. В результате цель была уничтожена.

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Видео воздушного боя обнародовало Командование Воздушных сил, поблагодарив пилоту за успешное выполнение задачи.

«Сбивание реактивного БпЛА авиационной пушкой истребителя Mirage 2000. Спасибо пилоту за точность!» — говорится в сообщении.

© Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

Истребители Mirage 2000: что известно о самолетах, защищающих украинское небо

Первые французские истребители Mirage 2000 года Украина получила 6 февраля 2025 года. О передаче самолетов тогда сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Перед этим украинские пилоты прошли несколько месяцев подготовки во Франции.

Mirage 2000-5F — многоцелевые истребители французского производства, предназначенные, в частности, для защиты воздушного пространства, перехвата воздушных целей и нанесения ударов по наземным объектам. Самолеты этой модификации оснащены радиолокационной системой RDY и могут использовать ракеты класса «воздух — воздух» MICA. Также в контексте передачи истребителей Украине сообщалось о возможности их вооружения крылатыми ракетами SCALP и управляемыми авиабомбами AASM.

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По мнению авиационных экспертов, появление Mirage 2000 усилило возможности украинской боевой авиации. Эти истребители могут привлекать к перехвату российских крылатых ракет и беспилотников.

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