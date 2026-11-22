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Ювелирная работа пилота Mirage 2000: реактивный БпЛА сбили с авиационной пушки (видео)
Воздушные силы обнародовали видео, где истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали, как украинский пилот французского истребителя Mirage 2000 сбил реактивный беспилотник противника с помощью бортового авиационного орудия.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Как истребитель Mirage 2000 сбил реактивный дрон
Украинский пилот на истребителе Mirage 2000 приблизился к реактивному беспилотнику и открыл огонь из 30-мм авиационной пушки. В результате цель была уничтожена.
Видео воздушного боя обнародовало Командование Воздушных сил, поблагодарив пилоту за успешное выполнение задачи.
«Сбивание реактивного БпЛА авиационной пушкой истребителя Mirage 2000. Спасибо пилоту за точность!» — говорится в сообщении.
Истребители Mirage 2000: что известно о самолетах, защищающих украинское небо
Первые французские истребители Mirage 2000 года Украина получила 6 февраля 2025 года. О передаче самолетов тогда сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Перед этим украинские пилоты прошли несколько месяцев подготовки во Франции.
Mirage 2000-5F — многоцелевые истребители французского производства, предназначенные, в частности, для защиты воздушного пространства, перехвата воздушных целей и нанесения ударов по наземным объектам. Самолеты этой модификации оснащены радиолокационной системой RDY и могут использовать ракеты класса «воздух — воздух» MICA. Также в контексте передачи истребителей Украине сообщалось о возможности их вооружения крылатыми ракетами SCALP и управляемыми авиабомбами AASM.
По мнению авиационных экспертов, появление Mirage 2000 усилило возможности украинской боевой авиации. Эти истребители могут привлекать к перехвату российских крылатых ракет и беспилотников.