Ювелирная работа: полк "Азов" ударил по оккупантам в Мариуполе (видео)

Ювелирная работа: полк "Азов" ударил по оккупантам в Мариуполе (видео)

Уничтожена вражеская бронетехника.

Бойцы полка "Азов" нанесли ряд ударов по объектам российских военных в Мариуполе Донецкой области.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Сети 13 марта.

"Ювелирная работа полка "Азов", — говорится в подписи к видео.

На кадрах зафиксированы удары по бронетехнике оккупантов, которую они пытались скрыть. Бойцы сработали так точно, что не пострадало ни одно дерево.

Заметим, что Мариуполь сегодня находится в полном окружении российских войск.

Ювелирная работа бойцов полка "Азов" pic.twitter.com/p8ytG2jSaZ — АЗОВ (@Polk_Azov) 13 марта, 2022

Напомним, каждый день Мариуполь страдает от авианалетов со стороны российских захватчиков. За 24 часа произошло по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. На Мариуполь сброшено уже около 100 авиабомб, погибли 2187 мирных жителей города.