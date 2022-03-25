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Ювелирная работа: ВСУ уничтожили технику россиян, которая пряталась возле жилых домов

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Ювелирная работа: ВСУ уничтожили технику россиян, которая пряталась возле жилых домов

ВСУ опубликовали видео ликвидации российского металлолома.

ВСУ ликвидировали еще одну вражескую технику российских оккупантов. Захватчик "припарковал" свой металлолом вблизи жилых домов, однако украинские защитники его нашли и уничтожили.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Где бы ты ни прятался, враг, — мы тебя видим! Ювелирная работа сил сопротивления Сиверщины по врагу. Все будет Украина! Вместе к победе", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ продолжают фиксировать факты преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм по гуманному отношению во время войны.

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