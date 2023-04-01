Ювелирная точность: Залужный показал работу артиллеристов ВСУ из британской пушки L119 (видео)

Воины уничтожили вражеский станковый противотанковый гранатомет "Копье" вместе с боеприпасами к нему.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал за работой украинских артиллеристов, уничтожающих российских оккупантов из британской пушки L119.

Соответствующий пост был опубликован на официальной странице Валерия Залужного.

На видео показано, как украинские воины уничтожили вражеский станковый противотанковый гранатомет "Копье" вместе с боеприпасами к нему.

"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119. Уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василька", написал Залужный.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что россияне вдвое уменьшили количество атак на позиции украинских защитников в бахмутском районе.

Кроме того, мы ранее информировали, что работа украинских защитников по Кинбурнской косе на юге производительна, в частности, враг уже чувствует там "снарядный голод" и уменьшает количество обстрелов по этому направлению.

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