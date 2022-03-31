Ювелирный удар: украинская артиллерия разбила технику оккупантов, которую те прятали среди домов (видео)

Залужный показал видео точного артиллерийского удара по российской технике.

Украинские военные нанесли чрезвычайно четкий ракетный удар по российской военной технике, которую оккупанты спрятали рядом с жилыми многоэтажками.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в сети 31 марта.

"Ювелирная работа украинской артиллерии по войскам РФ, которые прячут свою технику в жилых районах с мирным украинским населением", – говорится в подписи на видео.

На кадрах видно, как мастерски оккупанты припарковали свою технику в небольшом дворе нескольких многоэтажных жилых домов. Однако украинские войска не только зафиксировали эту технику, но и нанесли настолько точный удар по ней, что не коснулись ни одного дома.

Напомним, 31 марта в Пентагоне сообщили, что российские войска могут сосредоточить свои авиаудары по четырем направлениям: Киев, Изюм, Чернигов и зона проведения ООС.

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