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Ювелирный удар: украинская артиллерия разбила технику оккупантов, которую те прятали среди домов (видео)

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Ювелирный удар: украинская артиллерия разбила технику оккупантов, которую те прятали среди домов (видео)

Скриншот с видео

Залужный показал видео точного артиллерийского удара по российской технике.

Украинские военные нанесли чрезвычайно четкий ракетный удар по российской военной технике, которую оккупанты спрятали рядом с жилыми многоэтажками.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в сети 31 марта.

"Ювелирная работа украинской артиллерии по войскам РФ, которые прячут свою технику в жилых районах с мирным украинским населением", – говорится в подписи на видео.

На кадрах видно, как мастерски оккупанты припарковали свою технику в небольшом дворе нескольких многоэтажных жилых домов. Однако украинские войска не только зафиксировали эту технику, но и нанесли настолько точный удар по ней, что не коснулись ни одного дома.

Напомним, 31 марта в Пентагоне сообщили, что российские войска могут сосредоточить свои авиаудары по четырем направлениям: Киев, Изюм, Чернигов и зона проведения ООС.

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