Южная Корея испытала новую систему ПВО: что известно

Южная Корея успешно завершила три испытания L-SAM из четырех.

Южная Корея испытала ракетный перехватчик Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM), расположенный на полигоне "Анхин" в 109 км от Сеула.

Об этом пишет издание Yonhap.

Министерство обороны лишь опубликовало фотографию запуска противоракеты и назвало тесты успешными.

"Таким образом, Республика Корея успешно завершила три испытания L-SAM из четырех. Новый ракетный перехватчик является важной частью системы противоракетной и противовоздушной обороны Кореи. В ее состав также входят зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot и KM-SAM среднего радиуса действия", -указано в сообщении.

Отмечается, что комплекс, прежде всего, ориентирован на уничтожение баллистических ракет, где максимальная высота перехвата составляет 100 км.

"Для сравнения, перехватчики PAC-3 и PAC-3 MSE могут сбивать баллистические ракеты на высотах до 40 км и до 60 км соответственно", – пишет издание.

Накануне глава государства Владимир Зеленский призвал правительство Южной Кореи предоставить средства противовоздушной обороны и систему раннего предупреждения об авиаударах.

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