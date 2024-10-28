Южная Корея рассматривает возможность поставок оружия в Украину

НАТО очень обеспокоено тем, что КНДР начала вмешиваться в текущую войну.

Решение России ввести войска из Северной Кореи для поддержки своих сил заставило союзников Украины осознать ограниченность вариантов реагирования, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом пишет Вloomberg.

Сообщается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые подтвердил развертывание северокорейских войск после брифинга с высокопоставленными южнокорейскими чиновниками в Брюсселе, назвав это "значительной эскалацией" участия Пхеньяна в войне России. Президент США Джо Байден отметил, что "у нас есть варианты, все зависит от того, что они сделают".

Северная Корея, по словам чиновника, планирует направить около 12 000 военнослужащих в западный российский регион Курск, где украинские силы преуспели. Это может привести к дополнительным развертываниям. США и их союзники должны решить, как реагировать на эскалацию, вызванную этим шагом.

"НАТО призывает Россию и КНДР срочно прекратить эти действия", — заявил Рютте журналистам, имея в виду Северную Корею по ее официальной аббревиатуре, и отметил, что решение об отправке войск в Курск представляет угрозу европейской безопасности, а также Индийско-Тихоокеанскому региону.

Южная Корея рассматривает возможность поставки оружия непосредственно в Украину, отменив политику запрета на летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны, заявил чиновник. Ранее Сеул компенсировал США в поставках оружия.

Если часть больших запасов артиллерийских снарядов из Южной Кореи начнет поступать в Киев вместе с поставками из Пхеньяна в Россию, это может привести к привлечению в войну двух крупнейших артиллерийских сил в мире.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что северокорейские военные, которые будут направлены на настоящую войну, в течение полугода получат боевой опыт. Он сделал упор на то, что это будет представлять угрозу не только для Украины, но и для стран НАТО.

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