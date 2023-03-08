Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Южная Корея сделала первый шаг в передаче оружия Киеву: какое решение было принято в Сеуле

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1395
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Южная Корея сделала первый шаг в передаче оружия Киеву: какое решение было принято в Сеуле

Иллюстрация

Соответствующее разрешение дали еще в прошлом году.

Южная Корея позволила Польше поставлять Украине самоходные артиллерийские установки Krab, сделанные с использованием южнокорейских деталей.

Об этом агентству Reuters сообщил представитель Министерства обороны в Сеуле.

Таким образом, первое подтверждение, что Южная Корея официально одобрила, пусть и косвенно, поставлять Украине компоненты вооружений для войны против страны-террористки России.

По словам директора европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хен Чхоля, Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) "рассмотрело и одобрило передачу" в 2022 году.

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA... потом решили выдать лицензию на экспорт в Польшу", – сказал источник.

Этот комментарий является первым подтверждением того, что Официальный Сеул согласился, по крайней мере, косвенно поставлять Украине компоненты оружия.

К слову, в Южной Корее есть закон, усложняющий прямую продажу оружия странам, находящимся в состоянии войны. Официальные лица Сеула ранее не поддерживали передачу системы вооружения Украине и отказывались комментировать вопросы САУ Krab.

Отметим, что эти гаубицы считаются польской разработкой, однако шасси установки САУ K9 Thunder производит Южная Корея.

Ранее сообщалось, что Польша в Познани начинает производство танков вместе с Южной Кореей.

Напомним, в Южной Корее еще не решили, будут ли отправлять летальное оружие в Украину, несмотря на призывы Киева.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1395
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация