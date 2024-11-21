Южнокорейская разведка назвала численность войск КНДР в Курщине

Некоторые северокорейские военные уже участвуют в боевых действиях против Сил обороны Украины

В Курской области России развернуто около 10 900 военнослужащих из Северной Кореи, действующих в составе воздушно-десантных и морских подразделений РФ.

Об этом сообщила разведка Южной Кореи, сообщает Reuters.

Член парламентского комитета по разведке Ли Сон Квен со ссылкой на Национальную разведывательную службу сообщил, что некоторые северокорейские военные уже участвуют в боевых действиях против Сил обороны Украины.

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"Северная Корея также поставила дополнительное оружие для войны в Украине, включая самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня", – говорится в материале.

В то же время, разведка Южной Кореи активно работает над выяснением точных потерь среди северокорейских войск, а также изучает вопросы возможных сдач в плен. Однако сейчас по этим вопросам поступают противоречивые сообщения.

Напомним, эксперт заявил, что эффективное применение ATACMS может повлиять на решение Ким Чен Ина отправлять войска в РФ.

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