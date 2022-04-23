Южноукраинскую АЭС переименовали — языковой омбудсмен

Языковой омбудсмен обратился к руководству НАЭК "Энергоатом".

Южноукраинскую АЭС, расположенную вблизи города Южноукраинск Николаевской области, переименовали. Теперь станция будет называться Пивденноукраинская АЭС.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в Facebook.

"После моего обращения наша АЭС наконец-то стала Пивденноукраинской", — написал он.

Напомним, Россия запустила ракеты над Южноукраинской АЭС.

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