И в Мотыжине, и в Бузовой сегодня с самого утра работали украинские Нацгвардейцы.

На юге Бучанского района Киевщины сейчас идут очень тяжелые бои. Украинские военные при поддержке подразделений Национальной гвардии и терробороны планомерно, шаг за шагом освобождают Украину от рашистских оккупантов. Оперативное задание номер один: отбросить врага к северу от автодороги Киев-Чоп. И тот план, как убедилась наша съемочная группа, уж очень близок к воплощению.

Об этом говорится в ТСН.

Уже более месяца в селах, расположенных южнее автодороги Киев-Житомир, шумит и стреляет. Трижды прилетали вражеские снаряды к родительскому двору Сергея, в марте 2022, оно превратилось в сплошной хлам.

На самом деле, мужчине повезло, прямо ночью, за считанные минуты — до первой, решительной бомбардировки, он вместе с женой перебрался к брату. На другой край села. «Как немцы. Ночью падают, с утра нападают, днем нападают. Либо люди спать ложатся, или, когда люди уже спят», — говорит мужчина.

Старушка соседка Сергея, из дома напротив, нашествия орды на Киевщину — не пережила. Не уцелела, под шквалом разрушительного железа на самом въезде в украинское село, и местная церковь Московского патриархата.

Здесь регулярно правили службу. Пока сюда — не посетил "русский мир". И не поздравил: и местных верующих, и священника – залпами реактивной артиллерии, а впоследствии за работу взялась решетка дальнобойная артиллерия и танки.

Обломками реактивных "Градов" разорвало купол с крестом и рождественский вертеп. Снаряды, перепахали огороды в каждом первом дворе. Полдесятка человек, вместе со священником, прямо возле церкви кремлевские солдаты расстреляли из танка. «Батюшка, слуга у него был там, Иван. Руку там ему что-то проехали, что там. Кровью сток. Ну вот там 5 человек и погибли», — рассказывают местные.

Большинство тех местных жителей, кто сейчас решается выйти на улицу — последние несколько недель — выживали под землей. «Погреб – кровать! И всю ночь же дежурю: прилет – улет. Уж знаю, где "САУшки", где что. Так, я думаю, что там – просто ужас», – говорит жительница Елена.

В Киевской области на юге Бучанского района идут тяжелые бои

Там – это несколько севернее, на участке передовой, вокруг, ныне – стратегически важных: Бузовой и Мотыжина. «Когда брали Мотыжин, это был просто ужас! Ну, и сегодня ночью – зарево стояло. Не знаю, правда ли: говорят Бузову сегодня отбили», — добавляет женщина.

И в Мотыжине, и в Бузовой сегодня с самого утра работали украинские Нацгвардейцы.

Оба населенных пункта, южнее автодороги Киев-Чоп наши воины зачищали от остатков врага. Эхо разрывов артиллерийских снарядов, после обеда, доносилось уже от Севериновки.

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