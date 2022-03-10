"Z" означает "задница": Данилко растолковал отметки на военной технике россиян

По мнению артиста, именно разъясненное им слово ожидает россиян.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал, что, по его мнению, маркировка "Z" на военной технике российской армии в Украине может означать только одно – слово "задница".

Об этом артист рассказал в разговоре с журналисткой Наташей Влащенко.

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"Я все-таки понял, что значит для российской армии эта "Z" – "задница", это задница", – сказал Данилко.

На это журналистка ответила: "Еще такое слово, но я не могу его назвать, на букву "П". Там еще посередине буква "Z", а в конце — "ец".

"Типа заяц, только немного иначе? Я понял. Но они пишут "Z". Что вас ожидает? Задница", – добавил артист.

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Напомним, ранее Данилко рассказал, что российские артисты и звезды шоу-бизнеса не выступят массово в поддержку Украины, потому что запуганы. В частности, российскому артисту Максиму Галкину отменили концерты из-за его позиции по поводу войны в Украине и тоже угрожали.

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