Z означает "Zнищені": опубликованы шокирующие телефонные разговоры российских оккупантов

У нас от полка ничего уже не осталось, рассказал матери один из российских военных.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала перехваченные телефонные разговоры российских военных. Оккупанты рассказывают, что их командование пьяное, война похожа на чеченскую, каждый день кого-то хоронят, а также называют себя пушечным мясом и не хотят воевать.

Об этом свидетельствует опубликованная 17 марта пограничниками видеозапись с разговорами российских армейцев.

"Наши защитники разгадали шифр российских пиарщиков войны: растиражированная буква Z на самом деле означает – "Zнищені" (уничтожены). Вы только послушайте, что они говорят в перехваченных телефонных разговорах!" – говорится в сообщении ГПСУ.

"Колонна уже стоит второй час на х*й. Х*й его знает, с чем и куда, потому что во главе наш командир полка нах*й пьян. Мы уже нах*й так один раз стояли и нас разъе*ала авиация", – рассказал один из российских военных.

"Если что, я приеду домой нах*й, прихожу в полк и пишу рапорт нах*й на увольнение. Потому что это кон*енная организация е*аная. Все бухие, все "синие", с*ка. И всем пох*й, что нас сейчас разъе*ашат здесь нах*й. Командиры "синие", командир полка "синий", все "синие" нах*й", — сказал другой оккупант.

"Комдив уже там, просто сидит и говорит: "нах*й Чечня, 95-й год, Чечня здесь", — передал настроение российской армии еще один оккупант.

"У нас из полка, мама, ничего уже не осталось. Каждый день привозят в Ставрополь 200-ых, каждый день хоронят", — рассказал матери российский военный.

"Поняли, куда попали, и начали пытаться идти назад. Вышел человек из бронированного УАЗика не по военной форме (одет – ред.) и сказал, что все, кто двинется, получат очередь в спину", – поделился российский захватчик.

"Я *бал в рот воевать. Я что, долбо*о что ли, нах*й? – задал вопрос еще один оккупант.