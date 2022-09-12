Z-сообщество стало понимать, что не выиграет войну: у Зеленского объяснили ракетные удары по Украине

В России стали осознавать, что они не выиграют войну против Украины.

А потому, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, решили порадовать Z-сообщество страданиями украинцев.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Россия совершила террористический акт против гражданского населения Украины, чтобы порадовать россиян тем, что украинцы на время будут страдать из-за отсутствия электричества и тепла.

"Они (атаки крылатыми ракетами по нашим ТЭЦ) также были отчаянной попыткой кремлевских функционеров на секунду переключить внимание собственноручно вскормленного Z-zомби-сообщества на временные "проблемы соседа". Еще раз: переключить внимание со своих талантов" возьмем Киев за три дня; дадим вам все ограбить и станем империей, которой все боятся" на другую проблематику. Лишь бы не было претензий к "царе", — пояснил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что, несмотря на террор против Украины, в РФ уже начинают понимать три вещи:

Россия проигрывает эту войну – другого сценария не существует.

Их ждет наказание. Их дети сочтут родителей не героями, а преступниками.

Впереди – репарации, демилитаризация, денацификация России и годы раскаяния.

Подоляк считает, что Кремль, начав войну против Украины, сделал большой промах и теперь за это будет расплачиваться.

"Так или иначе, но впереди неизбежно. Россия начнет замыкаться в себе и искать виновных. И никакие "ситуативные инфоприводы", чтобы перебить новостную ленту, вроде обстрелов мирных жителей Украины, не помешают этому процессу самоедства. Уроборос пожирает свой хвост. Путинская Россия переваривает саму себя. Россия будет уничтожать себя бунтами. Совсем немного осталось", — подчеркнул советник ОП.

Напомним, украинский защитник, которому удалось дойти до украинско-российской границы на Харьковщине, рассказал об освободждении населенных пунктов.

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