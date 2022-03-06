За 10 дней войны украинские защитники уничтожили более 11 тыс оккупантов — Генштаб

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Сегодня, 6 марта, 11-й день войны России против Украины. Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях оккупантов с начала вторжения Путина.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек
- танков ‒ 285 ед
- ББМ ‒ 985 ед
- артиллерийских систем –109 ед
- РСЗО -50 ед
- средства ПВО — 21 ед
- самолетов – 44 ед
- вертолетов – 48 ед
- автомобильной техники — 447 ед
- легкие скоростные катера — 2 ед
- цистерн с ППМ — 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4
Украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.
Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.
Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – из Попаснянского направления.
Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой их медицинской помощи, в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6-го мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.
Вместе победим!