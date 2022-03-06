За 10 дней войны украинские защитники уничтожили более 11 тыс оккупантов — Генштаб

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Сегодня, 6 марта, 11-й день войны России против Украины. Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях оккупантов с начала вторжения Путина.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек

танков ‒ 285 ед

ББМ ‒ 985 ед

артиллерийских систем –109 ед

РСЗО -50 ед

средства ПВО — 21 ед

самолетов – 44 ед

вертолетов – 48 ед

автомобильной техники — 447 ед

легкие скоростные катера — 2 ед

цистерн с ППМ — 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4

Украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – из Попаснянского направления.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой их медицинской помощи, в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6-го мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.

Вместе победим!