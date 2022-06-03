За 100 дней войны ударная авиация Воздушных сил совершила более тысячи авианалетов по войскам оккупантов

За 100 дней войны ударная авиация Воздушных сил совершила более тысячи авианалетов по войскам оккупантов

Уничтожены сотни единиц вражеской техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила противника и другие важные объекты.

За 100 дней войны ударная авиация Воздушных сил совершила более тысячи авианалетов по войскам оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что с 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВС Украины Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авианалетов по колоннам захватчиков, скоплению техники и личного состава и логистическим центрам. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты.

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"Сегодня, 3 июня, ударной авиацией Воздушных Сил уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника. Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БпЛА кафиров. Бьем врага вместе! Итого – к победе!" – говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской и Донбассе украинские военные сегодня отбили девять атак врага, на одной локации еще продолжается бой. ВСУ уничтожили танк, шесть вражеских бронированных машин и артиллерийскую систему.

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