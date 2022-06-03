Уничтожены сотни единиц вражеской техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила противника и другие важные объекты.
За 100 дней войны ударная авиация Воздушных сил совершила более тысячи авианалетов по войскам оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Отмечается, что с 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВС Украины Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авианалетов по колоннам захватчиков, скоплению техники и личного состава и логистическим центрам. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты.
"Сегодня, 3 июня, ударной авиацией Воздушных Сил уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника. Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БпЛА кафиров. Бьем врага вместе! Итого – к победе!" – говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской и Донбассе украинские военные сегодня отбили девять атак врага, на одной локации еще продолжается бой. ВСУ уничтожили танк, шесть вражеских бронированных машин и артиллерийскую систему.
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