За 11 суток потери оккупантов превысили 11 тыс. убитыми и ранеными

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
7 марта – 12-й день войны России против Украины. За это в Украине потери оккупантов превысили 11 тыс. убитыми и ранеными.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек
- танков ‒ 290 ед
- Боевых бронированных машин – 999 ед
- артиллерийских систем –117 ед
- РСЗО — 50 ед
- средства ПВО — 23 ед
- самолетов – 46 ед
- вертолетов – 68 ед
- автомобильной техники — 454 ед
- корабли/катера — 3 ед
- цистерн с ППМ — 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.