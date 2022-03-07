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За 11 суток потери оккупантов превысили 11 тыс. убитыми и ранеными

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За 11 суток потери оккупантов превысили 11 тыс. убитыми и ранеными

Associated Press

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

7 марта – 12-й день войны России против Украины. За это в Украине потери оккупантов превысили 11 тыс. убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек
  • танков ‒ 290 ед
  • Боевых бронированных машин – 999 ед
  • артиллерийских систем –117 ед
  • РСЗО — 50 ед
  • средства ПВО — 23 ед
  • самолетов – 46 ед
  • вертолетов – 68 ед
  • автомобильной техники — 454 ед
  • корабли/катера — 3 ед
  • цистерн с ППМ — 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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