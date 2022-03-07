За 11 суток потери оккупантов превысили 11 тыс. убитыми и ранеными

За 11 суток потери оккупантов превысили 11 тыс. убитыми и ранеными

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

7 марта – 12-й день войны России против Украины. За это в Украине потери оккупантов превысили 11 тыс. убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек

танков ‒ 290 ед

Боевых бронированных машин – 999 ед

артиллерийских систем –117 ед

РСЗО — 50 ед

средства ПВО — 23 ед

самолетов – 46 ед

вертолетов – 68 ед

автомобильной техники — 454 ед

корабли/катера — 3 ед

цистерн с ППМ — 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.