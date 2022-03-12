За 16 дней войны российские оккупанты убили в Украине 79 детей

Эта цифра не является окончательной.

За 16 дней войны России в Украине оккупанты убили 79 детей, почти 100 получили ранения.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

"За 16 дней войны в Украине уже погибли 79 детей и почти 100 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия", — констатировали в прокуратуре.

Также отмечается, что от действий оккупантов в Украине разрушены более 280 учебных заведений, из них 9 уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17. Также повреждено более 10 детских лечебных учреждений.

"В среднем за время войны оккупантом ежедневно разрушается 17 учебных учреждений. Следовательно, 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений", — подчеркнули в Офисе генпрокурора и добавили, что ювенальные прокуроры продолжают фиксировать все преступления, совершенные вооруженными силами РФ против детей.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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